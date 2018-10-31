Лавров: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября

31 Окт. 14:39 2018-10-31T14:44:43+03:00

Глава МИД РФ подтвердил получение вопросов американской стороны по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Президент России Владимир Путин обсудит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи в Париже 11 ноября. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все будет обсуждаться, как только они встретятся», - заявил Лавров журналистам на полях VI Всемирного конгресса российских соотечественников.

Кроме того, Лавров подтвердил получение российской стороной вопросов США относительно выполнения ДРСМД.

«Они передали несколько дней назад», - отметил дипломат.

Напомним, ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году, в соответствии с соглашением под сокращение попали целые классы ракет малой (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.

В последние годы Москва и Вашингтон неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. Ранее, 20 октября, американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из договора. При этом он допустил заключение нового соглашения с Россией и Китаем, если последние предоставят соответствующие гарантии.