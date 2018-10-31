Задержание автоблогера Эрика Давидыча признали незаконным
Повторное рассмотрение материалов дела в отношении Эрика Китуашвили состоялось сегодня в Верховном суде РФ. В результате заседания президиум признал задержание известного блогера по делу о мошенничестве незаконным.
«Президиум постановил возобновить производство по делу в отношении Китуашвили, постановления судьи Тверского суда Москвы от 19 апреля 2016 года и Дорогомиловского суда <...> отменить", - передает ТАСС решение президиума суда.
Напомним, что основатель автомобильного движения Smotra.ru был задержан 22 февраля 2016 года. Следствие обвинило его в инсценировке хищения дорогостоящих авто Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i с целью получения страховых выплат.
Расследование продолжалось два года, после чего 19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима.
По словам адвоката осужденного Андрея Ромашова, решение Верховного суда РФ теперь может стать основанием для смягчения приговора в апелляционной инстанции Мосгорсуда.