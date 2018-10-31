Задержание автоблогера Эрика Давидыча признали незаконным

31 Окт. 15:07 2018-10-31T16:03:48+03:00

Расследование продолжалось два года, после чего 19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима. Фото: YouTube

Два года назад известный блогер был арестован и взят под стражу по делу о крупном мошенничестве со страховыми выплатами

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Повторное рассмотрение материалов дела в отношении Эрика Китуашвили состоялось сегодня в Верховном суде РФ. В результате заседания президиум признал задержание известного блогера по делу о мошенничестве незаконным.

«Президиум постановил возобновить производство по делу в отношении Китуашвили, постановления судьи Тверского суда Москвы от 19 апреля 2016 года и Дорогомиловского суда <...> отменить", - передает ТАСС решение президиума суда.

Напомним, что основатель автомобильного движения Smotra.ru был задержан 22 февраля 2016 года. Следствие обвинило его в инсценировке хищения дорогостоящих авто Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i с целью получения страховых выплат.

Расследование продолжалось два года, после чего 19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима.

По словам адвоката осужденного Андрея Ромашова, решение Верховного суда РФ теперь может стать основанием для смягчения приговора в апелляционной инстанции Мосгорсуда.