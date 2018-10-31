2018-10-31T15:32:12+03:00
Спорт

Лионель Месси приступил к тренировкам в составе "Барселоны" после травмы

Аргентинский нападающий ранее восстанавливался после повреждения
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Месси вернулся к тренировкам в "Барселоне".Месси вернулся к тренировкам в "Барселоне".Фото: REUTERS
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Легенда футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси снова тренируется. Форвард некоторое время назад в поединке чемпионата Испании получил перелом руки в матче против "Севильи". Ему наложили гипс и за поединками он следил со зрительских мест.

Сегодня же, 31 октября, Месси приступил к тренировкам. Характер занятий футболиста сборной Аргентины, к которым он был допущен, пока что не уточняется.

- Лео Месси вернулся к тренировкам, - так и гласит сообщение в официальном клубном Твиттере "Барселоны".

Отметим, что Месси из-за своей травмы впервые с 2007 года не смог выйти на поле за "Барселону" в матче против "Реала". Каталонцы на своем поле разгромили мадридскую команду со счетом 5:1, после чего главный тренер команды Хулен Лопетеги был отправлен в отставку.

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