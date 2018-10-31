Минобороны сообщило о готовящихся боевиками провокациях с использованием хлора в Сирии

31 Окт. 15:55 2018-10-31T15:55:01+03:00

Представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что боевики "Исламской партии Туркестана"* перевезли 20 емкостей с веществом в Идлиб

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что готовящихся боевиками провокациях с использованием различных отравляющих веществ в Сирии, в частности в Алеппо.

"Кроме того, аналогичные провокации планируются и в других районах Сирии. Буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции", - сказал Конашенков журналистам в среду, 31 октября.

Он отметил, что для ее проведения провокации в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей представители организации "Белые каски" провезли профессиональное видеооборудование, а также емкости предположительно с хлором.

По его словам, в Идлиб боевики "Исламской партии Туркестана" (запрещена в России) завезли из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 л каждая. Конашенков подчеркнул, что вещество предназначено для организации провокаций.

*Организация "Исламская партия Туркестана" запрещена в России.