В России ведется разработка подводных беспилотников

31 Окт. 16:09 2018-10-31T16:09:23+03:00

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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в настоящий момент в России ведется разработка семнадцати беспилотных подводных аппаратов.

Заявление было сделано чиновником во время презентации, посвященной перспективам развития отечественного судостроения в ближайшие 20 лет. Один из слайдов этой презентации был целиком посвящен разработке подводных беспилотников, сообщает РИА Новости.

Рахманов подчеркнул, что отечественные кораблестроители следят за «тем, что происходит в мире», в том числе и за «глайдерами, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов». Глава ОСК также отметил, что отечественные аппараты подобного класса «пока приводятся в движения пропеллером, а глайдер всего-навсего за счёт увеличения и уменьшения подъёмной силы, по сути речь идёт о перекачке и сбросе балласта». В конце выступления чиновник заявил, что российские подводные беспилотники могут пройти до 80 тысяч километров.