2018-10-31T16:09:23+03:00
Общество

В России ведется разработка подводных беспилотников

Всего отечественные инженеры разрабатывают 17 моделей подобных аппаратов
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Глава ОСК Алексей РахмановГлава ОСК Алексей РахмановФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в настоящий момент в России ведется разработка семнадцати беспилотных подводных аппаратов.

Заявление было сделано чиновником во время презентации, посвященной перспективам развития отечественного судостроения в ближайшие 20 лет. Один из слайдов этой презентации был целиком посвящен разработке подводных беспилотников, сообщает РИА Новости.

Рахманов подчеркнул, что отечественные кораблестроители следят за «тем, что происходит в мире», в том числе и за «глайдерами, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов». Глава ОСК также отметил, что отечественные аппараты подобного класса «пока приводятся в движения пропеллером, а глайдер всего-навсего за счёт увеличения и уменьшения подъёмной силы, по сути речь идёт о перекачке и сбросе балласта». В конце выступления чиновник заявил, что российские подводные беспилотники могут пройти до 80 тысяч километров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке
Правительство разработало поправки в закон о дольщиках
Песков: Президент обсудил санкции США против Ирана с членами Совбеза Росси
Аргентинский боксер умер, пытаясь быстрее всех съесть круассан
Билл Гейтс презентовал туалет, не требующий воды
Лавров: Москва не может не реагировать на активность НАТО у границ РФ
Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии
Венесуэла еще год проведет под санкциями ЕС
Россия и Испания разработают группу для борьбы с недостоверными новостями
Лавров: Антииранские санкции США абсолютно нелегитимны
Хакеры украли биткоинов на 180 тысяч долларов под видом Илона Маска
Роскосмос: На борту МКС произошел сбой в программе одного из компьютеров
Fitch низко оценивает шансы «Нафтогаза Украины» получить $2,56 млрд по иску к «Газпрому»
Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины
Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США
Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС
Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском
Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку