2018-10-31T16:08:48+03:00
Экономика

В Госдуму внесли поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Согласно документу, общий объем расходов будет увеличен до 16,808 трлн рублей
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2018 годВ Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2018 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственную думу внесли поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год. Правительственные поправки, опубликованные в электронной базе данных нижней палаты парламента, предусматривают рост общего объема доходов на 1 трлн 874,0 млрд рублей - до 18,947 трлн рублей.

Общий размер расходов вырастает на 212,7 млрд рублей, он составит 16,808 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3 процентных пункта. Профицит основного финансового документа в текущем году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в существующей редакции бюджета - до 2,137 трлн рублей.

Изменения были разработаны с учетом исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь текущего года, а также с учетом ожидаемых результатов социально-экономического развития страны и ожидаемых итогов исполнения бюджета.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, поправки обеспечивают сбалансированность бюджета в этом году, изменения данных за 2019 и 2020 годы не предусмотрены.

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