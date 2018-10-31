В рейтинг «Лучшие неголливудские фильмы» попали шесть русских кинолент

31 Окт. 16:27 2018-10-31T16:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Издание BBC News составило рейтинг лучших кинолент всех времен, снятых не на английском языке. Всего в список вошли 100 картин.

Ранее издание уже публиковала два рейтинга «Сто лучших американских фильмов» и «Лучшие фильмы 21 века». В этом году BBC News решило сосредоточиться на мировом кинематографе.

На первой строчке рейтинга попала знаменитая японская черно-белая кинокартина 1954 года «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы. На втором месте разместился итальянский фильм 1948 года «Похитители велосипедов» кинематографиста Витторио де Сики. Замыкает тройку лидеров еще одна японская кинолента «Токийская история» 1953 года режиссера Ясудзиро Одзу.

Семь самураев режиссера Акиры Куросавы.Трейлер

В топ-10 вошли такие киноленты, как драма «Расемон» , «Правила игры» , «Персона» «8 с половиной» , «Четыреста ударов» , «Любовное настроение» и «Сладкая жизнь».

В список включили и шесть кинокартин, снятых на русском языке: «Человек с киноаппаратом» режиссера Дзиги Вертова (73 место), «Иди и смотри» Элема Климова (59 место), «Сталкер» (49 место), «Зеркало» (20 место),«Андрей Рублев» (40 место) Андрея Тарковского и «Броненосец Потемкин» (24 место) Сергея Эйзенштейна.

Языком-лидером по наличию в рейтинге оказался французский. По мнению издания на нем сняты 27 лучших фильмов из 100.

Рейтинг был составлен на основе опроса 209 кинокритиков из 43 стран. Участники опроса были разочарованы тем, что количество фильмов в списке, созданных женщинами, составило всего четыре киноленты, но заверили, что при проведении опроса старались обеспечить разнообразие. Среди опрашиваемых оказалось 94 женщины.

Итак, топ-10 лучших кинокартин по мнению BBC News выглядит так:

1. Семь самураев (Акира Куросава, 1954 год)

2. «Похитители велосипедов» (Витторио де Сика, 1948 год)

3. «Токийская история» (Ясудзиро Одзу, 1953 год)

4. «Расемон» (Акира Куросава, 1950)

5. «Правила игры» (Жан Ренуар, 1939)

6. «Персона» (Ингмар Бергман, 1966)

7. «8 с половиной» (Федерико Феллини, 1963)

8. «Четыреста ударов» (Франсуа Трюффо, 1959)

9. «Любовное настроение» (Вонг Карвай, 1960)

10. «Сладкая жизнь» (Федерико Феллини, 1960)