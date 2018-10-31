"Слушайте, мужики, так нельзя работать": Дмитрий Рогозин устроил разнос подчиненным после аварии «Союза»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе одного из совещаний, прошедших на прошлой неделе, отчитал своих подчиненных. Отмечается, что встреча была посвящена вопросам эксплуатации ракет «Союз»
«Я вас буквально заставил подписать контракт в начале июля этого года. Сколько месяцев после этого прошло? Вы все оглядываетесь друг на друга — какие-то сменки-пересменки и так далее», – цитирует Рогозина РИА Новости.
Рогозин устроил разнос подчиненным.
На совещании Рогозин обязал генеральных директоров или их уполномоченных представителей являться на деловые встречи лично, запретив своим подчиненным «заниматься перепиской».
- Слушайте, мужики, так нельзя работать: три месяца ушло на перемигивание, - отрезал он.
Глава российского космического агентства распорядился «с правом и ответственностью внести изменения уже в ходе совещания» .
Рогозин также резко высказался о работе своих подчиненных. «Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий — со всеми вытекающими», – приводит РИА Новости слова чиновника.
11 октября этого года потерпела крушение ракета «Союз-ФГ». Задачей ракеты было доставить на борт МКС новый экипаж, который состоял из россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. 31 октября в Роскосмосе заявили, что причиной аварии стал сбой в работе датчика, сигнализирующего о разделении ступеней.