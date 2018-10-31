2018-10-31T17:30:13+03:00
Общество

"Слушайте, мужики, так нельзя работать": Дмитрий Рогозин устроил разнос подчиненным после аварии «Союза»

Встреча состоялась на прошлой неделе [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе одного из совещаний, прошедших на прошлой неделе, отчитал своих подчиненных. Отмечается, что встреча была посвящена вопросам эксплуатации ракет «Союз»

«Я вас буквально заставил подписать контракт в начале июля этого года. Сколько месяцев после этого прошло? Вы все оглядываетесь друг на друга — какие-то сменки-пересменки и так далее», – цитирует Рогозина РИА Новости.

Рогозин устроил разнос подчиненным.

На совещании Рогозин обязал генеральных директоров или их уполномоченных представителей являться на деловые встречи лично, запретив своим подчиненным «заниматься перепиской».

- Слушайте, мужики, так нельзя работать: три месяца ушло на перемигивание, - отрезал он.

Глава российского космического агентства распорядился «с правом и ответственностью внести изменения уже в ходе совещания» .

Рогозин также резко высказался о работе своих подчиненных. «Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий — со всеми вытекающими», – приводит РИА Новости слова чиновника.

11 октября этого года потерпела крушение ракета «Союз-ФГ». Задачей ракеты было доставить на борт МКС новый экипаж, который состоял из россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. 31 октября в Роскосмосе заявили, что причиной аварии стал сбой в работе датчика, сигнализирующего о разделении ступеней.

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