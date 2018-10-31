2018-10-31T16:31:41+03:00
Политика

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Самолеты уже вышли в заданный район для выполнения задания, продолжительность полета составит около 10 часов
Денис СУХОВ
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Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания», - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что продолжительность полета составит около 10 часов, после экипажи выполнят посадку на аэродромах базирования. В военном ведомстве подчеркнули, что летчики ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все они производятся в строгом соответствии с международными нормами, воздушные границы других государств не нарушаются.

Ту-160 является российским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем, наряду с Ту-95МС эти самолеты составляют основу современного парка дальней авиации РФ.

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