Председатель ЦИК ЛНР собиралась доказать в ООН легитимность выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Елена Кравченко захотела на Совбезе ООН доказать легальность предстоящих выборов главы и депутатов Народного Совета ЛНР.
Западные страны-участники СБ не допустили Кравченко на заседание.
По словам председателя ЦИК ЛНР, выборы соответствуют минским соглашениям.
Накануне Совбез ООН обсуждал выборы в ДНР и ЛНР на заседании, которые состоятся на 11 ноября.
Члены Совета Безопасности ООН — Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания , а также Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают выборы в самопровозглашенных республиках. Страны призвали Россию остановить этот процесс.
Глава ЦИК ЛНР хотела донести до членов Совета Безопасности, что назначенные на 11 выборы центральных органов государственной власти никак не противоречат "духу" и "букве" минских соглашений.
"При этом местные выборы в Донбассе не проводились и пока не планируются, но Совет безопасности закрывает на этот факт глаза", — уточнила Кравченко.
Она также напомнила, что украинская сторона не соблюдает условий минских договоренностей.
"Происходят ежедневные обстрелы республики, поправки в конституцию Украины киевская власть так и не внесла. В части гуманитарной ситуации Республике оказывает помощь только Россия", — цитирует председателя ЦИК РИА Новости.
Также Кравченко добавила, что ЛНР проведёт "открытые, демократичные и прозрачные выборы", в которых примут участие иностранные наблюдатели и СМИ других государств.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик запланирован на 11 ноября. Киев эти выборы не признает.
Ранее kp.ru сообщал, что на заседании Совета Безопасности В Совбезе ООН не захотели видеть представителей ДНР и ЛНР. Также в Совбезе ООН призвали Россию не допустить выборов в Донбассе.