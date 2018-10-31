Председатель ЦИК ЛНР собиралась доказать в ООН легитимность выборов

31 Окт. 16:43 2018-10-31T16:44:08+03:00

Председатель ЦИК ЛНР хотела доказать в ООН легитимность выборов, но не смогла Фото: REUTERS

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Елена Кравченко захотела на Совбезе ООН доказать легальность предстоящих выборов главы и депутатов Народного Совета ЛНР.

Западные страны-участники СБ не допустили Кравченко на заседание.

По словам председателя ЦИК ЛНР, выборы соответствуют минским соглашениям.

Накануне Совбез ООН обсуждал выборы в ДНР и ЛНР на заседании, которые состоятся на 11 ноября.

Члены Совета Безопасности ООН — Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания , а также Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают выборы в самопровозглашенных республиках. Страны призвали Россию остановить этот процесс.

Глава ЦИК ЛНР хотела донести до членов Совета Безопасности, что назначенные на 11 выборы центральных органов государственной власти никак не противоречат "духу" и "букве" минских соглашений.

"При этом местные выборы в Донбассе не проводились и пока не планируются, но Совет безопасности закрывает на этот факт глаза", — уточнила Кравченко.

Она также напомнила, что украинская сторона не соблюдает условий минских договоренностей.

"Происходят ежедневные обстрелы республики, поправки в конституцию Украины киевская власть так и не внесла. В части гуманитарной ситуации Республике оказывает помощь только Россия", — цитирует председателя ЦИК РИА Новости.

Также Кравченко добавила, что ЛНР проведёт "открытые, демократичные и прозрачные выборы", в которых примут участие иностранные наблюдатели и СМИ других государств.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик запланирован на 11 ноября. Киев эти выборы не признает.

Ранее kp.ru сообщал, что на заседании Совета Безопасности В Совбезе ООН не захотели видеть представителей ДНР и ЛНР. Также в Совбезе ООН призвали Россию не допустить выборов в Донбассе.