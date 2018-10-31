Наставник «Зенита» признался, что команде не хватает Кокорина
Тренер "Зенита" признался, что команде не хватает Александра Кокорина. Уже 20 дней команда играет без нападающего, что не может не сказаться на качестве игры и настрое футболистов.
В этом сезоне Кокорин успел сыграть всего пять матчей до того момента, как произошла история с задержанием. На счету футболиста два забитых гола.
В первых числах октября он только вышел на поле после болезни, и вот опять не в игре. А ведь он сейчас просто в отличной игровой форме.
- Футболисты часто говорят, когда получают серьезную травму: «Вот вернусь буду еще сильнее». И Кокорин реально вернулся в прекрасном, я бы сказал суперсостоянии. И неважно, на сколько он выходил на поле. С его появлением игра преображалась. Не скрою: нам его сильно не хватает, - признался тренер Анатолий Тимощук в интервью Матч ТВ.
По словам наставника команды, каждый выход Кокорина на поле буквально преображал команду, сообщает телеканал "360".
Напомним, что Кокорина вместе другом и коллегой с Мамаевым находятся под стражей. На них завели уголовное дело за хулиганство после дебоша, который они устроили в Москве.