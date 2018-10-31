2018-10-31T16:50:47+03:00
Спорт

Наставник «Зенита» признался, что команде не хватает Кокорина

же двадцать дней «Зенит» играет без своего нападающего
Ася РОМАНЧУК
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Тренер "Зенита" признался, что Кокорина не хватает в командеТренер "Зенита" признался, что Кокорина не хватает в командеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Тренер "Зенита" признался, что команде не хватает Александра Кокорина. Уже 20 дней команда играет без нападающего, что не может не сказаться на качестве игры и настрое футболистов.

В этом сезоне Кокорин успел сыграть всего пять матчей до того момента, как произошла история с задержанием. На счету футболиста два забитых гола.

В первых числах октября он только вышел на поле после болезни, и вот опять не в игре. А ведь он сейчас просто в отличной игровой форме.

- Футболисты часто говорят, когда получают серьезную травму: «Вот вернусь буду еще сильнее». И Кокорин реально вернулся в прекрасном, я бы сказал суперсостоянии. И неважно, на сколько он выходил на поле. С его появлением игра преображалась. Не скрою: нам его сильно не хватает, - признался тренер Анатолий Тимощук в интервью Матч ТВ.

По словам наставника команды, каждый выход Кокорина на поле буквально преображал команду, сообщает телеканал "360".

Напомним, что Кокорина вместе другом и коллегой с Мамаевым находятся под стражей. На них завели уголовное дело за хулиганство после дебоша, который они устроили в Москве.

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