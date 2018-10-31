Икона «Умиление» в Москве: Чудотворную святыню привезут в столицу ко Дню народного единства

31 Окт. 17:33 2018-10-31T17:33:44+03:00

Увидеть икону «Умиление» в Москве верующие смогут на выставке «Сокровища музеев России» в выставочном зале «Манеж»

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Православную икону Божией Матери «Умиление» доставят ко Дню народного единства из Псково-Печерского монастыря. Икона XVI века станет центральным и самым древним произведением на выставке «Сокровища музеев России».

По преданию, Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери.

Икона прославилась как исцелительница незрячих и Заступница Северо-западных рубежей России. Ее образ украшен жемчугом, алмазами, изумрудами, яхонтами и аметистами.

По данным синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, в Москве икона будет находиться до 25 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Увидеть святыню все желающие смогут в ЦВЗ «Манеж».

“Для всех желающих будет организован удобный подход к иконе, а также возможность познакомиться с другими образами, привезенными из региональных коллекций, обычно не доступных столичной аудитории”, - сообщили в РПЦ.