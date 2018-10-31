Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business

31 Окт. 17:00 2018-10-31T17:00:18+03:00

В этом году наша страна заняла 31-е место в рейтинге

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Россия поднялась в рейтинге Doing Business – 2019, который публикуется Всемирным банком. В этом году наша страна заняла 31-е место; в 2018 году результат России был на четыре ступени ниже.

«Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и далее отмечать поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования отечественных малых и средних предприятий», – цитирует ТАСС постоянного представителя Всемирного банка в России Андраша Хорваи.

Стоит отметить, что шесть лет назад Россия находилась на 120-м месте в этом рейтинге. В мае 2012 года президент России Владимир Путин поставил задачу достичь 20-го места в списке к 2018 году.

При составлении рейтинга Doing Business учитываются 10 показателей: условия регистраций предприятия и получения разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, простота регистрации собственности и получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, а также доступность процедуры банкротства.