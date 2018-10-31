Путин: Москва придает большое значение развитию российско-молдавского партнерства
Москва уделяет большое внимание развитию российско-молдавских отношений и считает республику одним из приоритетных партнеров на пространстве СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном.
«Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить», - заверил в ответ Додон.
По его словам, сотрудничество Москвы и Кишинева активно развивается по многим направлениям. Президент Молдавии отметил общность истории, интересов и духовных ценностей двух народов. Также Россия остается «стратегическим партнером в решении приднестровской проблематики», а российские миротворцы – гарантом безопасности в регионе.
«Хочу подтвердить позицию руководства Молдовы и большинства граждан республики: мы стремимся к углублению стратегического партнерства с Россией. Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то», - подчеркнул Додон.
Говоря об экономическом сотрудничестве, молдавский лидер с удовлетворением отметил, что сторонам удалось преодолеть тенденции 2012-2013 годов и добиться роста товарооборота.
«По некоторым товарным позициям российский рынок составляет 80-90% всего экспорта Молдовы», - добавил Додон.
В России находятся около полумиллиона молдавских граждан, которые ежегодно пересылают на родину до миллиарда долларов. Кроме того, Москва является «инвестором номер один» в экономику республики, напомнил Додон.
В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что нынешний визит Игоря Додона в Россию еще больше укрепит двусторонние отношения.