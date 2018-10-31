Путин: Москва придает большое значение развитию российско-молдавского партнерства

31 Окт. 17:02 2018-10-31T17:48:39+03:00

Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что никто не сможет разрушить братские отношения республики с РФ

Изменить размер текста: A A

Москва уделяет большое внимание развитию российско-молдавских отношений и считает республику одним из приоритетных партнеров на пространстве СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном.

«Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить», - заверил в ответ Додон.

По его словам, сотрудничество Москвы и Кишинева активно развивается по многим направлениям. Президент Молдавии отметил общность истории, интересов и духовных ценностей двух народов. Также Россия остается «стратегическим партнером в решении приднестровской проблематики», а российские миротворцы – гарантом безопасности в регионе.

«Хочу подтвердить позицию руководства Молдовы и большинства граждан республики: мы стремимся к углублению стратегического партнерства с Россией. Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то», - подчеркнул Додон.

Говоря об экономическом сотрудничестве, молдавский лидер с удовлетворением отметил, что сторонам удалось преодолеть тенденции 2012-2013 годов и добиться роста товарооборота.

«По некоторым товарным позициям российский рынок составляет 80-90% всего экспорта Молдовы», - добавил Додон.

В России находятся около полумиллиона молдавских граждан, которые ежегодно пересылают на родину до миллиарда долларов. Кроме того, Москва является «инвестором номер один» в экономику республики, напомнил Додон.

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что нынешний визит Игоря Додона в Россию еще больше укрепит двусторонние отношения.