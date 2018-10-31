Умер Эдуард Митницкий, народный артист России

31 Окт. 17:34 2018-10-31T17:35:06+03:00

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Умер Эдуард Митницкий - советский и украинский театральный режиссер. О его кончине стало известно 31 октября днем. Свои соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя выразили сотрудники Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий», - указано на сайте театра.

Эдуард Митницкий за свою жизнь создал больше 140 спектаклей в театрах Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран. Является народным артистом Украинской ССР и России, лауреат множества престижных премий, обладатель орденов «За заслуги» двух степеней, ордена Дружбы.

Дата и время похорон пока неизвестны. О них театр планирует сообщить дополнительно.