2018-10-31T17:15:12+03:00
Общество

В УФСИН подтвердили, что здоровье Сенцова почти в норме

За последние три недели он набрал около 12 кг
Ася РОМАНЧУК
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В УФСИН подтвердили, что здоровье Сенцова почти в нормеВ УФСИН подтвердили, что здоровье Сенцова почти в нормеФото: ТАСС
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Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о здоровье режиссера Сенцова.

Он приходит в норму после голодовки. За последние три недели Олег Сенцов набрал почти 12 кг.

Здоровье украинского режиссера, осужденного на 20 лет колонии за организацию террористического сообщества в Крыму, пошатнулось после голодовки.

Он несколько месяцев отказывался от пищи.

- Надо отдать должное, Сенцов — очень волевой человек. Он очень правильно и за короткое время прошел путь к полноценной жизни. За эти недели он набрал 12 кг и полностью вернулся к своему первоначальному весу. Сейчас он весит 84 кг. Для 42-летнего мужчины это хороший показатель. Он ест обычную еду, диета ему больше не требуется, - рассказал Максиманко газете «Известия».

Сейчас Сенцов почти полностью вернулся к своей творческой деятельности. Будучи в колонии он продолжил писать книги. Сейчас работает над пьесой, в которой хочет отразить современный взгляд на семейные отношения.

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