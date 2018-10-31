Лукашенко призвал найти взаимоприемлемое решение по размещению миротворцев в Донбассе

31 Окт. 17:37 2018-10-31T17:44:23+03:00

По мнению белорусского лидера, в состав совместной миссии ОБСЕ и ООН могли бы войти представители стран, вносивших «посильный вклад» в урегулирование конфликта на востоке Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заинтересованные стороны как можно быстрее найти взаимоприемлемое решение по размещению миротворцев в Донбассе, а также выразил готовность Минска активно содействовать этому процессу.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал, выступая на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе», - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По словам Лукашенко, возможным вариантом могло бы стать поэтапное развертывание на востоке Украины совместной миссии ОБСЕ и ООН, в состав которой вошли бы военнослужащие, полицейские и гражданский персонал из стран, «которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение».

Лукашенко также добавил, что необходимо активизировать работу «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) в целях контроля за реализацией минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Однако опыт предыдущих лет показывает, что таких мер может быть недостаточно, опасается президент Белоруссии.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», - резюмировал Лукашенко.

Также глава белорусского государства подчеркнул, что без вовлечения США в переговорный процесс по Донбассу сторонам «вряд ли удастся добиться цели».

Ранее Минск неоднократно выражал готовность направить в Донбасс белорусских миротворцев. Однако украинская сторона выступила резко против такой идеи, сославшись на то, что Белоруссия является союзником России и членом ОДКБ.