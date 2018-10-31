Каталония попросила Совет Европы прислать наблюдателей на процесс над осужденными политиками
Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо попросил Совет Европы направить на процесс по делу политиков, выступавших за независимость региона от Испании, международных наблюдателей. Это заявление Рибо сделал на встрече с еврокомиссаром по вопросам соблюдения прав человека Дуней Миятович.
Рибо передал соответствующий запрос Миятович и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. Кроме того, в СЕ был передан доклад о соблюдении прав человека в ходе референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября прошлого года.
Как сообщает издание El Nacional, Рибо в ходе переговоров с Ягландом и Миятович подчеркнул, что Мадрид все еще не предоставил аналогичный доклад о ситуации, сложившейся в Каталонии в октябре 2017 года.
Ранее Верховный суд Испании объявил о завершении расследования дела 18 каталонских политиков, которых обвиняют в участии в подготовке референдума, признанного Мадрида незаконным. Таким образом, было объявлено о начале судебного разбирательства.
По итогам референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября прошлого года, 90% проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. Власти королевства признали референдум незаконным, поскольку его проведение противоречит конституции страны. В ходе беспорядков, произошедших в день голосования, испанские силовики неоднократно применяли силу. В дальнейшем, шестеро политиков, считающихся главными фигурами движения за независимость Каталонии, были признаны виновными в покушении на конституционный строй королевства, а тогдашний глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из Испании