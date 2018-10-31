Каталония попросила Совет Европы прислать наблюдателей на процесс над осужденными политиками

31 Окт. 17:40 2018-10-31T17:40:30+03:00

Перед судом предстанут 18 человек; шестеро их соратников уже находятся в тюрьме

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Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо попросил Совет Европы направить на процесс по делу политиков, выступавших за независимость региона от Испании, международных наблюдателей. Это заявление Рибо сделал на встрече с еврокомиссаром по вопросам соблюдения прав человека Дуней Миятович.

Рибо передал соответствующий запрос Миятович и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. Кроме того, в СЕ был передан доклад о соблюдении прав человека в ходе референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября прошлого года.

Как сообщает издание El Nacional, Рибо в ходе переговоров с Ягландом и Миятович подчеркнул, что Мадрид все еще не предоставил аналогичный доклад о ситуации, сложившейся в Каталонии в октябре 2017 года.

Ранее Верховный суд Испании объявил о завершении расследования дела 18 каталонских политиков, которых обвиняют в участии в подготовке референдума, признанного Мадрида незаконным. Таким образом, было объявлено о начале судебного разбирательства.

По итогам референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября прошлого года, 90% проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. Власти королевства признали референдум незаконным, поскольку его проведение противоречит конституции страны. В ходе беспорядков, произошедших в день голосования, испанские силовики неоднократно применяли силу. В дальнейшем, шестеро политиков, считающихся главными фигурами движения за независимость Каталонии, были признаны виновными в покушении на конституционный строй королевства, а тогдашний глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из Испании