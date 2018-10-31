31 Окт. 17:51 2018-10-31T17:51:44+03:00

Трамп нашел лазейку в законе США для отмены гражданства по праву рождения Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в 14-й поправке к Конституции США не содержатся положения, предусматривающие право на предоставление американского гражданства на основании рождения ребенка на территории Соединенных Штатов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов "подчиненные юрисдикции оных". Многие правоведы с этим согласны...", - написал Трамп.

Ранее, как сообщал kp.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать президентский указ, отменяющий право для детей нелегальных мигрантов получать американское гражданство на основании того, что они родились на территории Соединенных штатов.

Трамп также сообщил о намерение принять указ, минуя акт в Конгрессе США.