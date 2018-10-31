Авиавласти Грузии разрешили «Победе» осуществлять рейсы из российских регионов в Тбилиси
Авиационные власти Грузии выдал лоукостеру «Победа» разрешение на полеты из российских регионов в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ. Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года», - отметили представители перевозчика.
В компании также подчеркнули, что время рейсов скорректировано, о чем пассажиров уведомят в индивидуальном порядке.
Ранее, 26 октября, «Победа» отменила Рейсы в Тбилиси из четырех указанных российских городов, так как грузинские авиавласти отказались согласовать маршруты. Разрешение на выполнение рейсов, к которым не допустили лоукостер, было выдано грузинской Georgian Airways.