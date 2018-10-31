2018-10-31T18:08:11+03:00
Общество

Авиавласти Грузии разрешили «Победе» осуществлять рейсы из российских регионов в Тбилиси

Первые полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми запланированы со 2 ноября 2018 года
Денис СУХОВ
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Авиавласти Грузии разрешили «Победе» осуществлять рейсы из российских регионов в ТбилисиАвиавласти Грузии разрешили «Победе» осуществлять рейсы из российских регионов в ТбилисиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиационные власти Грузии выдал лоукостеру «Победа» разрешение на полеты из российских регионов в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ. Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года», - отметили представители перевозчика.

В компании также подчеркнули, что время рейсов скорректировано, о чем пассажиров уведомят в индивидуальном порядке.

Ранее, 26 октября, «Победа» отменила Рейсы в Тбилиси из четырех указанных российских городов, так как грузинские авиавласти отказались согласовать маршруты. Разрешение на выполнение рейсов, к которым не допустили лоукостер, было выдано грузинской Georgian Airways.

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