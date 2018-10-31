2018-10-31T18:09:56+03:00
Общество

Депутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружие

В Госдуме уверены, что керченской трагедии могло бы не быть, если бы стрелок не получил разрешение на оружие
Ася РОМАНЧУК
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Депутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружиеДепутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госдумы предлагают ввести персональную ответственность для лиц, выдающих разрешения на право получения оружия. В качестве аргумента парламентарии приводят историю с керченским стрелком: если бы студент не получил разрешение на оружие, то трагедии могло не произойти.

- В первую очередь нужно, что лицензионно-разрешительные отделы в режиме онлайн получали информацию об употреблении наркотиков или других нарушениях, которые совершает человек с оружием. Это должно быть поводом лицензию отозвать и оружие изъять, - говорит ФАН депутат Государственной думы Анатолий Выборный

Ответственность должна быть не только для работников органов, но и для врачей. Медики порой слишком формально относятся к проверке здоровья соискателей на оружие, уверен депутат.

Сайт kp.ru рассказывал, что в октябре студент керченского колледжа принес с собой на учебу самодельное взрывное устройство и оружие. Взрыв и стрельба, которую устроил парень, уснесла жизни 20 человек.

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