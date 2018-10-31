Ливни топят Италию: ущерб уже превысил миллиард евро

31 Окт. 18:31 2018-10-31T18:35:22+03:00

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Северо-восточная часть Италии утопает в воде. 29 октября на побережье обрушились небывалые дожди и грозы. Сутки льет, как из ведра. Улицы превратились в бурлящие реки, затоплены поселки и города. По предварительным данным, ущерб уже оценивают в один миллиард евро. Об этом сообщает агентство ANSA.

Наводнение в Венеции. Базилика на площади Сан Марко .L'acqua alta in Battistero, nella basilica di San Marco. Il livello sta ancora calando: siamo a 132 centimetri alle ore 16.30. (video di don Morris Pasian)

Больше всего от удара стихии пострадало побережье районе Лигурия. Размыты порты, реки затопили оливковые деревья. Вода погубила урожай. Но самое печальное – стихия не пощадила и людей.

Стали жертвами 12 человек. Многие остались без крова и электричества. К борьбу со стихией привлекли уже 5,8 тысяч пожарных. Почти 7 тысяч мероприятий провело министерство внутренних Италии дел, чтобы устранить последствия разбушевавшейся стихии. В стране объявлен «Красный уровень» погодной опасности, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru рассказывал, что только в Венеции поток воды в понедельник достиг рекордных 156 сантиметров высоты и покрыл 75% территории города.