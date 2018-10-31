Прокуратура Стамбула раскрыла подробности убийства журналиста Хашукджи в саудовском консульстве

31 Окт. 18:31 2018-10-31T18:32:26+03:00

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Журналист Джамаль Хашукджи, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, был задушен, после чего его тело расчленили и уничтожили.

Об этом сообщили в среду в прокуратуре Стамбула.

«Хашкаджи стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили», - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Кроме того утверждается, что консультации по делу между прокуратурами Турции и Саудовской Аравии не принесли результатов.

«Саудовская сторона не ответила на заданные нами вопросы — о наличии плана убийства, имени местного сообщника преступников, местонахождении тела», - подчеркивает турецкая прокуратура.

Напомним, Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что беззастенчиво выступал с острой критикой политики Эр-Рияда и королевской семьи.

Ранее, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Наконец, 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства не имеет к этому отношения.

Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, чьи имена не разглашаются. В Службе общей разведки королевства начались проверки, чреватые громкими отставками.