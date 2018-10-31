2018-10-31T19:02:29+03:00
Наука

Звездопад Леониды 17 и 18 ноября 2018 года в Москве: где и когда смотреть на метеорный поток

При ясной погоде звездопад Леониды 17 и 18 ноября 2018 года в Москве можно будет увидеть невооруженным взглядом
Алена Басавина
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Звездопад Леониды проходит ежегодно в ноябреЗвездопад Леониды проходит ежегодно в ноябреФото: NASA
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Завораживающее небесное явление над Москвой ожидается в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года. Увидеть яркий метеорный поток Леониды можно будет только при отсутствии облаков.

Как сообщает официальный сайт мэрии, в небе будут пролетать до 15 метеоров в час. Небесные частицы разгонятся до 70 километров в секунду.

Отметим, звездопад Леониды проходит ежегодно в ноябре. Такое название он имеет потому, что радиант (точка, из которой вылетают метеоры) находится в созвездии Льва (Leo).

«Каждую осень наша планета встречается с несколькими метеорными потоками. Метеоры, то есть падающие звезды, возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Лучшего всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом. В этом году ожидается до 15 метеоров час», — сообщают в пресс-службе Московского планетария.

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