Эрдоган: Турция испытает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия в 2021 году

31 Окт. 19:34 2018-10-31T19:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Приступила к разработке собственной системы ПВО дальнего радиуса действия. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации новых технологий обороной промышленности в Анкаре.

«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года», - заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что страна станет сильной и независимой лишь в том случае, если увеличит долю высокотехнологичной отечественной продукции в оборонной отрасли.

«Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и далее будем увеличивать этот показатель», - отметил Эрдоган.

Напомним, в прошлом году Москва и Анкара подписали контракт на поставку Турции четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ожидается, что их развертывание начнется осенью 2019 года.