2018-10-31T19:34:22+03:00
В мире

Эрдоган: Турция испытает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия в 2021 году

Анкара приступила к разработке зенитно-ракетного комплекса, который получит название Siper
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
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Приступила к разработке собственной системы ПВО дальнего радиуса действия. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации новых технологий обороной промышленности в Анкаре.

«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года», - заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что страна станет сильной и независимой лишь в том случае, если увеличит долю высокотехнологичной отечественной продукции в оборонной отрасли.

«Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и далее будем увеличивать этот показатель», - отметил Эрдоган.

Напомним, в прошлом году Москва и Анкара подписали контракт на поставку Турции четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ожидается, что их развертывание начнется осенью 2019 года.

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