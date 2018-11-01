2018-10-31T23:59:25+03:00
Умные вещи

1 ноябяря Сервис Яндекс.Услуги открылся для всех пользователей

Пользователи сервиса смогут найти подходящего специалиста, а специалисты - предложить свои услуги
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Регистрировать специалистов Яндекс начал еще в начале сентября.Регистрировать специалистов Яндекс начал еще в начале сентября.
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С 1 ноября с помощью сервиса Яндекс.Услуги любой желающий сможет найти нужного специалиста, а специалисты - предложить свои услуги. До этого времени сервис был доступен только для размещения предложений.

Теперь пользователи могут легко и быстро найти нужного специалиста – подходящие предложения показываются прямо в результатах поиска, а также в тематическом каталоге на сайте. Связаться со специалистом можно по телефону или с помощью чата. А после оказания услуги пользователи могут оставить отзыв. Специалисты с хорошими отзывами окажутся выше в результатах поиска.

Регистрировать специалистов Яндекс начал еще в начале сентября. Каждая анкета проверяется модераторами. В первую очередь Яндекс будет предлагать людям тех специалистов, которые хорошо себя зарекомендуют.

Напомним, Яндекс.Услуги не берут комиссию ни за размещение объявлений, ни за контакты пользователей. Предлагать свои услуги могут как частные лица, так и компании со всей России.

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