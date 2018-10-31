Украина закроет часть воздушного пространства над Черным морем для проведения ракетных испытаний

31 Окт. 22:10 2018-10-31T22:14:56+03:00

Стрельбы будут производиться в Херсонской области с 1 по 4 ноября

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Украинские власти закроют часть воздушного пространства над Черным морем в связи с проведением испытательных пусков управляемых ракет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.

«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», - цитирует Струтинского издание «Украинские новости».

По его словам, в связи с ракетными стрельбами в Херсонской области, воздушное пространство в данном районе Черного моря будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Напомним, на рубеже 2016 и 2017 годов Украина уже производила ракетные стрельбы в Херсонской области, в связи с чем Киев в одностороннем порядке объявлял опасным для полетов часть суверенного воздушного пространства России над акваторией Черного моря вблизи крымского побережья.