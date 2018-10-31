Франц Клинцевич схватил украинского политолога за бороду в прямом эфире
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вступил в жаркую дискуссию с украинским политологом Александрам Охрименко, в ходе которой разгоряченный сенатор схватил оппонента за бороду.
Инцидент произошел в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Гости продолжительное время спорили о предполагаемом участии российских войск в конфликте на востоке Украины. Клинцевич подчеркнул, что российских военных на территории Донбасса нет, украинский эксперт предсказуемо настаивал на обратном. Беседа проходила в привычном для телевизионного формата ключе: на повышенных тонах и с взаимными оскорбительными выпадами.
«Вы же самостоятельная страна...Так объявите войну России. Войну объявите России, и вы тогда увидите, увидите (российские) войска», - призвал Клинцевич.
Наконец, раздосадованный постоянными попытками Охрименко перебить, сенатор обвинил украинского политолога в хамстве.
60 минут по горячим следам от 31.10.2018.Клинцевич в телеэфире схватил за бороду украинского эксперта
«Вы стоите с бородой, вы хам, и не даете людям слово сказать», - констатировал парламентарий, подойдя к Охрименко вплотную и дважды дервнув его за бороду. После этого сенатор несколько успокоился и добавил, что «еще и печень умеет прощупывать».