Стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили полеты над Баренцевым и Норвежским морями

31 Окт. 23:47 2018-10-31T23:47:06+03:00

Для сопровождения российских самолетов Норвегия поднимала в воздух свои истребители

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 завершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые машины находились в воздухе более десяти часов. После выполнения всех поставленных целей экипажи посадили ракетоносцы на аэродром базирования. В министерстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", -подчеркнули в Минобороны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания.