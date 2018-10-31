2018-10-31T23:47:06+03:00
Политика

Стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили полеты над Баренцевым и Норвежским морями

Для сопровождения российских самолетов Норвегия поднимала в воздух свои истребители
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Российский стратегический ракетоносец Ту-160Российский стратегический ракетоносец Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Два стратегических ракетоносца Ту-160 завершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые машины находились в воздухе более десяти часов. После выполнения всех поставленных целей экипажи посадили ракетоносцы на аэродром базирования. В министерстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", -подчеркнули в Минобороны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей
Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива
Посольство РФ в Париже потребовало от Монако разъяснений по делу Рыболовлева
Президентскую деятельность Трампа одобряют 44% американцев
В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана
Нацбанк Украины отозвал лицензию у “дочки” ВТБ
The Guardian: Рыболовлев может быть связан с Трампом, его дочерью и зятем
Госдеп: США намерены ввести новые санкции против России по делу Скрипаля
Умер актер и каскадер советского кино Геннадий Четвериков
Уникальное видео полета новейшего Су-57 появилось на YouTube.
В Москве из-за пожара эвакуировали корпус НИИ Склифосовского
США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии
Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина
Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован
Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда
В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров
Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны
Le Monde: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако
Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72
Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»
В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружили «фрагменты человеческих костей»
Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке