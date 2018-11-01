Умерла легенда фитнеса Мэнди Блэнк
В США умерла легенда фитнеса и бодибилдинга Мэнди Блэнк. Ее тело обнаружили в ее доме в Лос-Анджелесе 29 октября.
Как пишет портал TMZ, женщину без признаков жизни нашла ее горничная в ванной комнате и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть Мэнди.
На месте полиция не обнаружила ни алкоголя, ни наркотиков. Причины гибели 42-летней спортсменки будет выяснять токсикологическая экспертиза и паталогоанатомы.
Блэнк была болдибилдером, гимнасткой, занималась спортивными танцами, пилоном. В 1999 году она стала самой молодой участницей, выигравшей мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.
В последние годы работала личным тренером известных актеров и знаменитостей. Среди ее клиентов были футболист Маркус Аллен, актёр и боксёр Микки Рурк, бейсболист Алекс Родригес, актёр Поли Шор, предприниматель и футболист Рохан Марли, актриса Наташа Лионни.
Фитнес-тренер Мэнди БлэнкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети