Умерла легенда фитнеса Мэнди Блэнк

СЕГОДНЯ 00:49 2018-11-01T00:53:16+03:00

Мэнди Блэнк, тренеровавшая Микки Рурка и Алекса Родригеса, скончалсь в возрасте 42 лет

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В США умерла легенда фитнеса и бодибилдинга Мэнди Блэнк. Ее тело обнаружили в ее доме в Лос-Анджелесе 29 октября.

Как пишет портал TMZ, женщину без признаков жизни нашла ее горничная в ванной комнате и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть Мэнди.

На месте полиция не обнаружила ни алкоголя, ни наркотиков. Причины гибели 42-летней спортсменки будет выяснять токсикологическая экспертиза и паталогоанатомы.

Блэнк была болдибилдером, гимнасткой, занималась спортивными танцами, пилоном. В 1999 году она стала самой молодой участницей, выигравшей мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В последние годы работала личным тренером известных актеров и знаменитостей. Среди ее клиентов были футболист Маркус Аллен, актёр и боксёр Микки Рурк, бейсболист Алекс Родригес, актёр Поли Шор, предприниматель и футболист Рохан Марли, актриса Наташа Лионни.