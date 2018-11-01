В центре Москвы начался пожар в расселённом доме

1 Нояб. 01:18 2018-11-01T01:18:43+03:00

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В центре Москвы в ночь на 1 ноября начался пожар в здании расселенного многоквартирного дома. Об этом сообщили пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожарные выехали на вызов по адресу проезд Девичьего Поля, дом два. О их оценке, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров.

В центре Москвы, в проезде Девичьего Поля 2, случился пожар в расселенном не эксплуатируемом здании.

"Объявлен второй ранг сложности из пяти возможных", - цитирует Интерфакс слова своего источника в экстренных службах.

Пожарные пытаются локализовать огонь, но сбить открытое пламя им пока не удается. Тушение поара продолжается. В управлении МЧС по столице заверили, что дом не эксплуатировался.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о пожаре, который утром в понедельник, 29 октября, начался на бывшей территории завода имени Лихачева (ЗИЛ). Возгорание началось в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа. Производство было закрыто в 2013 году и на его территории начато строительство жилого комплекса.