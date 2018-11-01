2018-11-01T06:54:30+03:00
Экономика

Россия, Индия и Иран обсудят запуск альтернативы Суэцкому каналу

Новый транспортный коридор "Север-Юг" станет более коротким и более дешевым путем доставки товаров из Индии в Северную Европу
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия, Индия и Иран разработали путь транспортировки товаров, альтернативный Суэцскому каналуРоссия, Индия и Иран разработали путь транспортировки товаров, альтернативный Суэцскому каналуФото: REUTERS
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Индия, Иран и Россия готовятся к запуску международного транспортного коридора "Север-Юг", который должен стать альтернативой Суэцкому каналу. Встреча представителей трех стран по этому вопросу состоится в ноябре.

Как передает сайт телеканала Press TV, протяженность нового пути составит 7,2 тысячи километров. Он будет более коротким и более дешевым транспортным коридором в сравнении с Суэцким каналом. При этом использоваться будет как водный, так и железнодорожный транспорт.

"Сеть морских и железнодорожных маршрутов, свяжет Индийский океан и Персидский залив через Иран в Россию и Северную Европу”, - пишет издание.

Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем будут переправляться в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге будут поставляться в Европу.

“Север-Юг” должен снизить стоимость и время транспортировки грузов на 30-40 процентов. Так товары из индийского Мумбаи до Москвы должны доходить на 20 дней быстрее, чем через Суэцкий канал.

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