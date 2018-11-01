2018-11-01T05:40:28+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный ранил ножом начальника префектуры СЗАО

Алексей Микеров доставлен в больницу
Юлия ДИВЕЕВА
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Начальник аппарата префектуры Северо-Западного административного округа Алексей Микеров Фото: szao.mos.ruНачальник аппарата префектуры Северо-Западного административного округа Алексей Микеров Фото: szao.mos.ru
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В Москве начальник аппарата префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО) Алексей Микеров получил ножевые ранения. В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленнику удалось скрыться. Ведется его розыск.

Нападение на чиновника произошло возле подъезда его дома, расположенного по адресу: Привольная улица 61/1 на юго-востоке Москвы. К Микерову со спины подошел молодой человек в темной куртке и капюшоне. Он нанес несколько ножевых ранений в область бедра, передает ТАСС.

Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Алексей Микеров руководил аппаратом управы района "Печатники" с 2013 по 2015 годы. Затем получил должность руководителя аппарата префектуры СЗАО.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 7 октября трое мужчин с нножом напали на сотрудников Росгвардии. Чтобы утихомирить неадекватных хулиганов, стражам порядка пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

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