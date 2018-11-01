МЧС: Пожар в пустовавшем доме в центре Москвы ликвидирован

1 Нояб. 06:09 2018-11-01T06:09:57+03:00

В Москве рядом со Счетной палатой ликвидирован крупный пожар. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров

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В центре Москвы успешно ликвидирован пожар, который начался на верхних этажах пустующего жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по столице.

"Пожар полностью потушен, о погибших, либо пострадавших информация не поступала", - сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила около двух тысяч метром квадратных. Пожарным удалось не допустить распространения огня на нижние этажи здания и близлежащие постройки. Внутри дома высокая опасность обрушения перекрытий, передает Интерфакс.

Пожарные продолжат поливать здание и начали разбор завалов. Речь идет о выселенном пятиэтажном доме, расположенном по адресу Зубовская улица, дом 14/2, а его фасад выходит на проезд Девичьего поля рядом с общежитием военной академии имени Фрунзе и Счетной палатой РФ.

Ранее сайт “КП” сообщал, что в центре Москвы в ночь на 1 ноября начался пожар в здании расселенного многоквартирного дома. Пожару была присвоена вторая категория сложности и пяти возможных.