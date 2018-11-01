В парижском аэропорту самолет США задел крылом лайнер Франции

1 Нояб. 06:44 2018-11-01T06:44:31+03:00

Авиакомпания Air France отменила рейс в Сен-Мартен из-за столкновения в аэропорту Парижа с лайнером американской Delta Air Фото: REUTERS

Воздушные суда не смогли разойтись на пути к взлетно-посадочной полосе

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Самолет американской авиакомпании повредил крылом французский лайнер в парижском аэропорту “Руасси - Шарь-де-Голль”. Инцидент произошел в среду.

Борт авиакомпании Air France направился с места стоянки к взлетно-посадочной полосе, но остановился. В это время позади него проходил самолет перевозчика из США Delta Air. Расстояния между машинами оказалось недостаточно и американский борт задел французский крылом.

В результате никто не пострадал, но Air France отменила вылет своего лайнера в Сен-Мартен. Рейс перенесли на следующий день, передает РИА Новости.Причину происшествия выясняет Французское бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Напомним, подобный случай произошел 7 октября в Москве. Как писал сайт kp.ru,в аэропорту Жуковский столкнулись два самолета компании «Пегас» и «Уральские Авиалинии».Воздушное судно компании «Пегас» на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа при рулении на стоянку крылом зацепил самолет «Уральских авиалиний».