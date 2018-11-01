2018-11-01T07:11:25+03:00
Экономика

Новым гендиректором “Евродона” назначили юрлицо

Участники группы компаний приняли решение прекратить полномочия основателя и главы компании Вадима Ванеева
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Основатель компании «Евродон» Вадим Ванеев.Основатель компании «Евродон» Вадим Ванеев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Генеральным директором компаний "Евродон", "Евродон-Юг" и "Урсдон" назначено юридическое лицо ООО "РК-проект". В среду состоялось общее собрание участников группы компаний "Евродон", на котором было принято решение прекратить полномочия действующего гендиректора Вадима Ванеева.

Как уточнил представитель Внешэкономбанка (ВЭБ), в структуру которого входит “РК-проект”, компания была выбрана, поскольку имеет “специальную компетенцию и профильный опыт в области управления проблемными активами".

Также на собрании назначен гендиректор ООО "Ирсдон" и ООО "Металдон". Им стал Сергей Богомазов. Главой ООО "ТД Индолина" - избрали руководителя мониторинговой группы ВЭБ на "Евродоне" Дмитрия Орлова, передает ТАСС.

"Евродон" - это второй по размерам отечественный производитель индюшатины. Был основан Ванеевым в 2003 году. В прошлом году компания произвела 63 тысячи тонн мяса в живом весе. Основным акционером "Евродона" является ВЭБ. В начале сентября появилась информация что ВЭБ предложила Ванееву сложить полномочия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО
Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии
В Барселоне ищут взрывчатку на вокзале Сантс
Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату
Глава ФСБ заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*
Названы самые экологически чистые страны мира
Россия и Китай до конца года подпишут договор об отказе от доллара во взаиморасчетах
ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018
Флойд Мэйуэзер заработает около $90 млн за бой с японским кикбоксером
Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задач
Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» и Банка инноваций и развития
Bloomberg: Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых моделей 737 Max в пике
«Лечение рака облепихой»: Эксперты обсудили, как бороться с фейковыми медицинскими новостями в СМИ
Врачей, которые выступают против прививок, будут наказывать
Медведев заявил, что товарооборот России и Китая достигнет 100 млрд долларов
Пассажиры смогут торговаться с таксистами на аукционах
Украинскую армию с 2014 года самовольно покинули более 33 тысяч военнослужащих
“Ъ”: Долги по ЖКХ могут поручить взыскивать коллекторам
Трамп об итогах выборов в конгресс: «Потрясающий успех, спасибо всем!»
Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей
Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива