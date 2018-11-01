Новым гендиректором “Евродона” назначили юрлицо

1 Нояб. 07:09 2018-11-01T07:11:25+03:00

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Генеральным директором компаний "Евродон", "Евродон-Юг" и "Урсдон" назначено юридическое лицо ООО "РК-проект". В среду состоялось общее собрание участников группы компаний "Евродон", на котором было принято решение прекратить полномочия действующего гендиректора Вадима Ванеева.

Как уточнил представитель Внешэкономбанка (ВЭБ), в структуру которого входит “РК-проект”, компания была выбрана, поскольку имеет “специальную компетенцию и профильный опыт в области управления проблемными активами".

Также на собрании назначен гендиректор ООО "Ирсдон" и ООО "Металдон". Им стал Сергей Богомазов. Главой ООО "ТД Индолина" - избрали руководителя мониторинговой группы ВЭБ на "Евродоне" Дмитрия Орлова, передает ТАСС.

"Евродон" - это второй по размерам отечественный производитель индюшатины. Был основан Ванеевым в 2003 году. В прошлом году компания произвела 63 тысячи тонн мяса в живом весе. Основным акционером "Евродона" является ВЭБ. В начале сентября появилась информация что ВЭБ предложила Ванееву сложить полномочия.