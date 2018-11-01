Погода в Москве на 1 ноября 2018 года: ожидается небольшой дождь

1 Нояб. 07:14 2018-11-01T07:14:55+03:00

В четверг в Москве ожидается небольшой дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду в Москве на 1 ноября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь в Москве на четверг, 1 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 6 до 8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 2 ноября, температура воздуха составит 2...4 градуса тепла, облачно с прояснениями. Днем — от 7 до 9 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, морось, местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 3 ноября, температура воздуха составит от 3 до 5 градусов со знаком «плюс», днем — от 6 до 8 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 11-16 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее специалисты предупреждали, что после первого снега, выпавшего в российской столице в минувшие выходные, в Москве ожидается потепление.