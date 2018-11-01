2018-11-01T07:33:43+03:00
Общество

Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней актрисе в 2002 году

Обвинения против продюсера выдвинула бывшая модель Польши, имя которой не разглашается
Екатерина БОЛГОВА
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Кинопродюсер Харви ВанштейнКинопродюсер Харви ВанштейнФото: REUTERS
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Известного кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к 16-летней девушке в 2002 году. Обвинения против него выдвинула бывшая модель из Польши, имя которой не разглашается.

Женщина утверждает, что 16 лет назад она, будучи начинающей актрисой, приняла приглашение пойти на обед с Ванштейном. Но, по ее словам, продюсер отвез девушку в свой дом, где "агрессивно и угрожая" принуждал ее к сексу.

Как пишет издание New York Post со ссылкой на судебный иск, Вайнштейн якобы разозлился, когда актриса отказала ему, и не хотел ее отпускать, но потом смягчился. Отмечается, что девушка и позже отказывала на домогательства Вайнштейна. На что он заявлял, что "что она никогда не получит работу". При этом актриса продолжала обсуждать с продюсером возможности своей карьеры.

Напомним, ранее одного из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки актрис. Среди них - Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие. Продюсера уволили из собственной компании, было начато расследование.

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