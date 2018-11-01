Спасатели нашли черный ящик с индонезийского самолета

1 Нояб. 07:43 2018-11-01T07:45:25+03:00

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В Яванском море спасатели обнаружили местонахождение бортового самописца самолета авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение у берегов Индонезии в понедельник утром.

Как сообщает новостной портал Detik, черный ящик находился на глубине около 30 метров. Спасатели смогли запеленговалать в среду сигнал самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео- и фотоизображения того места, где он лежит. Сейчас !"черный ящик" уже подняли на поверхность.

Также, по словам спасателей, на такой же глубине находится корпус самолета, в том числе левая часть крыла. Власти Индонезии заявили, что намерены поднять фюзеляж на поверхность.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. На борту находилось 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.