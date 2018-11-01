2018-11-01T07:53:43+03:00
В мире

Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

По словам президента США, другие страны производят достаточно нефтепродуктов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп продлил распорядился продлить действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, в соответствующем документе глава американского государства заявил, что другие страны производят достаточно нефтепродуктов.

"Я пришел к выводу, что... в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - заявил Трамп.

Он также отметил, что будет "пристально следить за ситуацией".

Напомним, 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Он пообещал вернуть старые санкции, а также ввести новые. В ночь на 7 августа была возобновлена первая часть антииранских санкций США. После 4 ноября вступят в силу оставшиеся санкции.

Остальные участники международной «шестерки» - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежнему соглашению.

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