Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил распорядился продлить действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, в соответствующем документе глава американского государства заявил, что другие страны производят достаточно нефтепродуктов.
"Я пришел к выводу, что... в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - заявил Трамп.
Он также отметил, что будет "пристально следить за ситуацией".
Напомним, 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Он пообещал вернуть старые санкции, а также ввести новые. В ночь на 7 августа была возобновлена первая часть антииранских санкций США. После 4 ноября вступят в силу оставшиеся санкции.
Остальные участники международной «шестерки» - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежнему соглашению.