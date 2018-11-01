2018-11-01T08:29:52+03:00
В мире

National Interest назвал следующую страну-жертву ИГ*

По мнению авторов статьи, следующей такой страной станет Иордания
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ назвали следующую страну-жертву ИГ*СМИ назвали следующую страну-жертву ИГ*Фото: REUTERS
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Американский журнал National Interest заявил, что следующей страной, которая станет жертвой террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), станет Иордания. Авторы статьи полагают, что королевство находится под ударом, даже несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу основного союзника США.

Отмечается, что иорданцы находятся на третьем позиции по количеству среди иностранных боевиков ИГ - три тысячи человек. Кроме того, ситуация в Иордании усугубляется высоким уровнем безработицы, нищетой населения и религиозным экстремизмом.

Также авторы полагают, что боевики могут вернуться на родину в связи с поражениями ИГ в Сирии и Ираке, что будет представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны. А также примерно в 658 тысяч человек оценивается число беженцев из Сирии.

Напомним, в августе 2018 года в результате теракта в городе Эс-Салт погибли четыре иорданских офицера службы безопасности, еще 16 местных жителей получили ранения. Позже арестовали пятерых террористов.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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