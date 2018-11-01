Американская полиция расследует обстоятельства стрельбы недалеко от Конгресса

1 Нояб. 09:41 2018-11-01T09:41:45+03:00

В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Конгресса США Фото: REUTERS

В результате происшествия пострадал 35-летний человек, которого госпитализировали в критическом состоянии

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Американская полиция расследует обстоятельства стрельбы, которая произошла вечером в среду, 31 октября, недалеко от Конгресса США.

Как сообщил телеканал Fox News, огнестрельное оружие было применено рядом с центральным железнодорожным вокзалом столицы страны Union Station и Музеем почты США. После инцидента перекрыли примыкающую к этим объектам одну из центральных улиц города Массачусетс-авеню.

По данным телеканала, В результате происшествия пострадал 35-летний человек, которого госпитализировали в критическом состоянии со множественными огнестрельными ранениями госпитализировали.

В полиции Капитолия заявили, что после происшествия все входы в здания комплекса Конгресса США оцеплены.

"Пока расследование не будет завершено, и этот район не будет считаться безопасным", - сообщили правоохранители.

Позже стало известно, что пострадавший скончался.