Американская полиция расследует обстоятельства стрельбы недалеко от Конгресса
Американская полиция расследует обстоятельства стрельбы, которая произошла вечером в среду, 31 октября, недалеко от Конгресса США.
Как сообщил телеканал Fox News, огнестрельное оружие было применено рядом с центральным железнодорожным вокзалом столицы страны Union Station и Музеем почты США. После инцидента перекрыли примыкающую к этим объектам одну из центральных улиц города Массачусетс-авеню.
По данным телеканала, В результате происшествия пострадал 35-летний человек, которого госпитализировали в критическом состоянии со множественными огнестрельными ранениями госпитализировали.
В полиции Капитолия заявили, что после происшествия все входы в здания комплекса Конгресса США оцеплены.
"Пока расследование не будет завершено, и этот район не будет считаться безопасным", - сообщили правоохранители.
Позже стало известно, что пострадавший скончался.