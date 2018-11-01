2018-11-01T10:40:21+03:00
В мире

Грузия намерена продолжить курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз

Маргвелашвили уверен, что альянс станет гарантом суверенитета и территориальной целостности страны
Сакина НУРИЕВА
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что НАТО станет гарантом суверенитета и территориальной целостности страныПрезидент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что НАТО станет гарантом суверенитета и территориальной целостности страныФото: REUTERS
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Грузия продолжит курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил президент республики Георгий Маргвелашвили на открытии международной конференции по вопросам обороны и безопасности Грузии в Батуми.

Его выступление транслировал тбилисский телеканал Imedi.

Грузинское правительство считает, что НАТО станет гарантом суверенитета и территориальной целостности страны "в рамках международно признанных границ страны". В связи с этим Грузия намерена продолжить "курс на полноценную интеграцию в ЕС и НАТО".

Маргвелашвили также сообщил, что "Грузия продолжит реформы, направленные на приближение к стандартам НАТО и ЕС".

Президент сообщил, что республика добилась больших успехов на пути интеграции в НАТО.

"Наше сотрудничество с альянсом развивается на очень высоком уровне и с высокой интенсивностью", - заверил Маргвелашвили. Он сказал, что этому способствуют совместные учения военнослужащих Грузии и НАТО, а также "интенсивный политический диалог" с альянсом и его партнерами.

В своей речи грузинский президент также отметил важность и значимость активного участия Грузии в международной миротворческой операции в Афганистане.

С 1 по 2 ноября в Батуми проходит 12-я международная конференция по вопросам обороны и безопасности Грузии, в которой также принимают участие грузинские и зарубежные политики высокого ранга, эксперты в сферах безопасности и обороны и другие представители.

В этот раз на конференции обсудят "вопросы сдерживания опасностей, системы тотальной обороны, политики открытых дверей, геополитики Черного моря" и другие темы.

Отметим, что Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в 2002 году на саммите в Праге президент республики Эдуард Шеварднадзе заявил о желании страны стать членом альянса. Курс на интеграцию в НАТО продолжил и следующий президент Михаил Саакашвили, а после него - новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года

Ранее, как сообщал kp.ru, в МИД РФ заявили, что вступление Грузии и Украины в НАТО станет для России колоссальной военной и экономической проблемой.

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