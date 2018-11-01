Россия, Иран и Индия запустят альтернативу Суэцкому каналу

1 Нояб. 11:18 2018-11-01T11:19:08+03:00

Сроки доставки груза из Мумбаи в Москву сократятся на 20 дней

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Россия, Иран и Индия планируют перестроить логистику и запустить новый международный транспортный коридор в азиатском регионе, который станет альтернативой Суэцкому каналу.

Об этом сообщило министерство торговли и промышленности Индии.

23 ноября пройдет встреча представителей России, Ирана и Индии. Стороны обговорят запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", котороый соединит Индийский океан с Россией и Европой. Его протяженность составит 7200 км.

Отметим, что 2014 и 2017 страны уже тестировали запуски по указанному маршруту.

Альтернатива Суэцкому каналу сократит дорогу грузов из Мумбаи в Москву на 20 дней

Благодаря новому коридору товары из Индии на 30-40% быстрее и дешевле смогут попасть в Европу. Маршрут перевозки начнется с порта Бендер-Аббас у берегов Персидского залива, откуда на поездах товары доставят до иранского порта в Каспийском море - Бендер-Энзели, после чего они достигнут Астрахани и последуют в Европу железнодорожным транспортом.

Таким образом, сроки доставки груза из Мумбаи в Москву сократятся на 20 дней по сравнению с переправкой по Суэцкому каналу.

Новый транспортный коридор построят в соответствии с китайским проектом "Один пояс - один путь". По новому маршруту ежегодно можно будет перевозить от 20 до 30 млн тонн товаров.

Ранее kp.ru сообщал, что РЖД планирует подписать с "Индийскими железными дорогами" меморандум о создании совместного оператора для организации перевозок по коридору "Север-Юг".