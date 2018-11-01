2018-11-01T11:25:24+03:00
Экономика

Минобороны не будет заключать контракты с фирмами, руководство которых имеет судимость

В Министерстве обороны намерены ужесточить требования к предприятиям и компаниям, которые участвуют в Гособоронзаказе
Ася РОМАНЧУК
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Минобороны ужесточит требования к поставщикамМинобороны ужесточит требования к поставщикамФото: Александра ШОПЕНКО
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Не подпустят к тендерам те фирмы, где в руководстве окажется человек с непогашенной судимостью. Под контроль попадут статьи УК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, или за превышение должностных полномочий.

Если же руководитель фирмы скроет факт судимости, то Минобороны оставляет за собой право право расторгнуть контракт.

Такие поправки в федеральный закон о гособоронзаказах были вынуждены вносить после ряда громких уголовных дел, в ходе которых выявили вопиющие факты поставок Минобороны продукции «ненадлежащего качества».

Так, во Владимирской области на предприятие «Муромтепловоз» для выполнения оборонзаказа поступили детали уже бывшие в употреблении или подпольные. Ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.

А в Татарстане компания «Тропин» продала в воинскую часть контрафактные запчасти для «КамАЗов» (ущерб на 6 миллионов рублей).

«Новые жесткие требования отсекут подобных недобросовестных поставщиков от государственных денег», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее в Минобороны предложили ввести еще и уголовную ответственность за подобные поставки ведомству. Наказывать предполагают жестко: вплоть до лишения свободы на 12 лет и штрафу до 5 миллионов рублей, пишет газета "Известия"

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