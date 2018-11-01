Минкультуры не выдало удостоверение фильму "Хантер Киллер"

1 Нояб. 12:10 2018-11-01T12:10:47+03:00

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером в главной роли Фото: REUTERS

В картине приняли участие российские актеры Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин

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Министерство культуры РФ до сих пор не выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Донована Марша "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером в главной роли. Картина должна была появиться в кинотеатрах 1 ноября.

Сюжет фильма повествует об экипаже американской субмарины, которая пытается спасти мир от Третьей мировой войны. В результате они спасают российского президента от рук мятежников, устроивших государственный переворот.

Ранее боевик "Хантер Киллер" запретили на Украине. Министерство культуры страны посчитало, что картина демонстрирует мощь российской армии, а это противоречит "Закону Украины о кинематографии".

В фильме помимо голливудских актеров Олдмана и Батлера также приняли участие российские актеры Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.

Картина до сих пор не получила удостоверение из-за того, что кинопрокатная компания Megogo Distribution 31 октября направила партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма "Хантер Киллер".

В среду представители Минкульта сообщили компании, что прокатное удостоверение находится на подписании.

Отметим, что без прокатного удостоверения публичная демонстрация картины на территории РФ считается незаконной.

Ранее, как сообщал kp.ru, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о намерении "жестко поддерживать отечественное кино".