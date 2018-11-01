2018-11-01T12:18:12+03:00
Политика

Сенатор назвал угрозы главы британского МИД "игрой слов"

Глава британского МИД пригрозил России «высокой ценой за ее поведение»
Ася РОМАНЧУК
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В Совфеде назвали угрозы главы британского МИД "игрой слов"В Совфеде назвали угрозы главы британского МИД "игрой слов"Фото: REUTERS
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Угрозы в сторону России со стороны западных политиков не прекращаются. Глава МИД Великобритании Джереми Хант вдруг заявил, что если Россия не изменит свое поведение, она «заплатит за это высокую цену». Под «ненадлежащим поведением» он назвал вторжение в Грузию и Крым, а также применение химоружия в Солсбери.

- Мы хотели бы найти способ вернуть Россию в международную систему, - отметил Хант.

В Севете Федерации прокомментировали данное заявление.

-Не стоит обращать внимания на эту бесполезную игру слов», - прокомментировал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Добавив, что сейчас на мировой арене активно пользуются «двойными стандартами». Мол, называют Россию агрессором в войне с Грузией, хотя уже признано, что все наоборот.

- Нас пугают высокой ценой за возвращение к «цивилизованным государствам». Знаем мы эту цену: наш суверенитет. Хотите разговаривать с нами серьезно: давайте проработает взаимные ошибки, обнулим претензии и исключим двойные стандарты. Тогда можно говорить о международной системе, в которой учитываются интересы участников. А сейчас это лишь тактика угроз, - говорит Олег Морозов.

Политик так же отмеил, что все попытки Ханта переубедить мировую общественность в отношении к России, не находят нужной Западу реакции.

- Русофобия сегодня в ходу. Только этим можно объяснить агрессивную информационную политику против России. Информационная война с Москвой — один из громоотводов проваливающейся внешней политики Великобритании, - цитирует слова Морозова ФАН.

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