2018-11-01T12:34:51+03:00
Наука

Ученые рассказали о пользе от удаления аппендикса

Эта операция снижает риск развития болезни Паркинсона
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые: аппендицит снижает риск развития болезни ПаркинсонаУченые: аппендицит снижает риск развития болезни ПаркинсонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шведские ученые выяснили, что операция по удалению аппендикса снижает у человека вероятность возникновения болезни Паркинсона. По данным специалистов, это хирургическое вмешательство снижает риск развития недуга примерно на 20%.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 1,6 млн шведских граждан за последние полвека. В результате, экспертам удалось установить, что каждого 1,17 человека из 1000 был диагностирован аппендицит с последующим удалением слепой кишки. При этом оказалось, что у людей, которые подверглись такой операции болезнь Паркинсона встречалась на 19,3% реже, чем у тех людей, у которых аппендицита не было.

Кроме того, исследователи отметили, что у тех пациентов, у кого после удаления аппендикса болезнь Паркинсона все же появилась, первые симптомы были зафиксированы в среднем на 3,6 года позже, чем у остальных, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты предположили, что данная взаимосвязь обусловлена наличием в аппендиксе белка альфа-синуклеина, который играет роль в развитии болезни Паркинсона у человека. Попадая в пищеварительную систему это вещество может оказывать негативное воздействие на мозг человека, передает ФАН.

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