2018-11-01T12:46:19+03:00
В мире

Трамп: право гражданства по рождению — это безумие, которое стоит США миллиарды

По словам президента США, такая политика привела к созданию так называемого "родильного туризма"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал безумием право на предоставление гражданства страны на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов. Выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, глава государства в очередной раз раскритиковал это право.

"Демократы хотят продолжить автоматически предоставлять гражданство по рождению каждому ребенку, родившемуся у нелегального иммигранта, даже если они находились на нашей земле лишь считанные секунды. Ежегодно сотни тысяч детей нелегальных иммигрантов автоматически становятся гражданами из-за этой безумной политики", - сказал Трамп.

Он отметил, что дети нелегалов "становятся американскими гражданами на всю оставшуюся жизнь", а потом это обходится стране в миллиарды долларов.

По словам Трампа, такая политика привела к созданию так называемого "родильного туризма".

"Конгресс никогда не принимал законов, предоставляющих право гражданства по рождению нелегальным иммигрантам, а конституция... не предусматривает это, поскольку нелегальные иммигранты не подпадают под юрисдикцию США", - добавил президент США.

Напомним, ранее Трамп уже критиковал право на гражданство по рождению США, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции США.

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