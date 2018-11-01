Трамп: право гражданства по рождению — это безумие, которое стоит США миллиарды
Президент США Дональд Трамп назвал безумием право на предоставление гражданства страны на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов. Выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, глава государства в очередной раз раскритиковал это право.
"Демократы хотят продолжить автоматически предоставлять гражданство по рождению каждому ребенку, родившемуся у нелегального иммигранта, даже если они находились на нашей земле лишь считанные секунды. Ежегодно сотни тысяч детей нелегальных иммигрантов автоматически становятся гражданами из-за этой безумной политики", - сказал Трамп.
Он отметил, что дети нелегалов "становятся американскими гражданами на всю оставшуюся жизнь", а потом это обходится стране в миллиарды долларов.
По словам Трампа, такая политика привела к созданию так называемого "родильного туризма".
"Конгресс никогда не принимал законов, предоставляющих право гражданства по рождению нелегальным иммигрантам, а конституция... не предусматривает это, поскольку нелегальные иммигранты не подпадают под юрисдикцию США", - добавил президент США.
Напомним, ранее Трамп уже критиковал право на гражданство по рождению США, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции США.