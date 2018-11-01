2018-11-01T12:56:44+03:00
Политика

Правительство РФ может расширить санкции против Украины

В ведомстве сообщили, что дальнейшие меры будут зависеть от действий руководства Украины
Сакина НУРИЕВА
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Правительство РФ может расширить на санкции против УкраиныПравительство РФ может расширить на санкции против УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В правительстве России сообщили о возможности расширения санкций в отношении Украины.

"Важно понимать, что эти меры - не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины", - говорится на странице правительства РФ "ВКонтакте".

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал подписал постановление об ответных мерах против Украины, а именно, в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться экономические меры, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели.

В частности, санкции введены против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и других лиц.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

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