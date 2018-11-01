Правительство РФ может расширить санкции против Украины
В правительстве России сообщили о возможности расширения санкций в отношении Украины.
"Важно понимать, что эти меры - не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины", - говорится на странице правительства РФ "ВКонтакте".
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал подписал постановление об ответных мерах против Украины, а именно, в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться экономические меры, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели.
В частности, санкции введены против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и других лиц.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.